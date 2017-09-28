وباء الكوليرا ينهش جسد أبناء اليمن

المواطن - وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، استمرار وباء الكوليرا في الانتشار باليمن ليشمل 22 محافظة من أصل 23 محافظة، وذلك منذ بدأ ظهور المرض في 27 من شهر إبريل الماضي من العام الحالي 2017م.

وأشار التقرير، الذي نُشر اليوم، إلى أن محافظة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي هي المحافظة اليمنية الوحيدة الناجية من الوباء، موضحًا تسجيل أكثر من 745 ألف حالة يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا مع رصد 21 حالة وفاة في 22 محافظة.

وأظهر التقرير أن محافظة الحديدة، في غربي اليمن ما زالت تتصدر قائمة المحافظات في أعداد الإصابات، مسجلة 98 ألفاً و381 حالة، في حين تتصدر محافظة حجّة القائمة في عدد الوفيات جراء المرض بنحو 398 حالة.







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