وثائقي .. تسلسل زمني للأزمة مع قطر وتاريخ الدوحة في الانقلاب على الحكم

المواطن - الرياض

استعرض فيلم وثائقي قصير بعنوان “حمد حمد”، بداية التحولات السياسية في قطر، وانقلابات الحكم فيها.

وأذاعت قناة “العربية” الفيلم الوثائقي، حيث يوجز يوميات الأزمة التي نشبت بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر.

وسلط الفيلم الوثائقي “حمد حمد” الضوء على تصريحات الشيخ تميم بن حمد نهاية مايو 2017 إلى بداية الانشقاقات داخل أسرة آل ثاني.

ومدة الفيلم ربع ساعة تقريبًا، وبيّن الانقلابات التي تمت في قطر وخطابات العزل التي ألقيت، كما تطرق إلى تفاصيل الأزمة بين الدول الأربع والدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

كما قدم مكالمات تفضح تنظيم الحمدين وعلاقته بإيران والتنظيمات الإرهابية، وتدخلاته في المنطقة وشؤون الدول الشقيقة.







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