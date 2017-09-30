وجهة الجابر الجديدة.. الرائد الأقرب.. والنصر: لا يصلح.. والفيحاء: خارج حساباتنا

المواطن - علي الحمداوي

عاشق للتحدي، لا يكل ولا يمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة رغم الصعاب، الظروف عاندته ليودع شيخ الأندية السعودية بعد مرور 3 جولات، حيث فاز في مباراة وخسر مباراتين، ليصدر القرار بإقالته، إنه المدرب الوطني سامي الجابر الذي قرر التريث في تحديد وجهته المقبلة.

تلقي الجابر أكثر من عرض تدريبي خلال الأيام الماضية، ولكن لا تزال هويته الجديدة غير واضحة المعالم بشكل كامل، بعد إقالته من تدريب الشباب لسوء النتائج.

وفي التقرير التالي نكشف أبرز العروض المقدمة للجابر، والتي بدورها قد تحدد مصير المدرب الشاب مستقبلاً.

الرائد

فتح نادي الرائد باب المفاوضات مع الجابر لمعرفة رأيه في تولي المهمة الفينة، خلفاً للمدرب الحالي الجزائري توفيق روابح، الذي فشل في تحقيق نتائج إيجابية مع رائد التحدي.

الجابر قرر التريث قبل الرد على عرض رائد التحدي، من أجل عدم تكرار أخطاء الشباب وتلاشي الأزمات التي مر بها مع الليوث، والتي كان أبرزها عدم ضم الثلاثي جمال الدين بن العمري، والبرازيلي هيبرتي، والأوروغوياني سيباستيان ريباس، لمعسكر الشباب في هولندا بسبب الأزمة المالية، ولم يستفد من خدماتهم مطلع الموسم.

لعب الرائد تحت قيادة مدربه الجزائري 4 مباريات، خسر في 3، وتعادل في الجولة الرابعة أمام التعاون 1-1، وتلقت شباكه 8 أهداف في حين أحرز لاعبوه 5 أهداف، ويقبع حالياً في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

يحل اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضيفاً على نظيره الأهلي بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.

مباراة الرائد اليوم أمام الأهلي ستحسم مصير روابح مع أبناء القصيم، وفي حالة الخسارة لن يتردد عبد العزيز التويجري، رئيس الرائد، في إقالة المدرب الجزائري، لتصبح فرصة تولي الجابر المهمة خلفاً لراوبح شبه مؤكدة.

النصر

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية، وبالتحديد عقب إقالة البرازيلي ريكاردو غوميز من تدريب النصر لسوء النتائج، تفيد بدخول العالمي في مفاوضات مع الجابر لقيادة الفريق العاصمي فنياً.

ومن جانبه نفى الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر، هذه الأنباء وقال: «سامي لاعب كبير ولكنه لم ينجح كمدرب، لن نفاوضه وهو خارج حساباتنا بشكل نهائي».

الفيحاء

قبل أن يتمكن الفريق الصاعد للمرة الأولى في تاريخه لدوري المحترفين من الفوز على أحد بالجولة الخامسة، أشارت تقارير صحفية إلى أن الجابر بات قريباً من الفيحاوي خلفاً للمدرب الحالي جالكا.

نفى مشرف الكرة في نادي الفيحاء، محمد الدهش تفاوضَ ناديه مع المدرب الوطني سامي الجابر، وذلك عقب رحيله عن تدريب الشباب، وذلك في ظل تواضع نتائج الفريق المحلية في الموسم الحالي.

ورد محمد الدهش، مشرف فريق الكرة في الفيحاء: «لم نفاوض المدرب الوطني سامي الجابر لقيادة الفريق فنياً، والتقني الروماني جالكا يحظى بالثقة الكاملة من الإدارة وأعضاء الشرف».

وبالعودة للتاريخ لا يختلف اثنان على ما قدم الجابر خلال مشواره كلاعب قبل الاعتزال الاتجاه للعمل الفني، حيث سبق لنجم الأخضر تولي المهمة الفنية لأكثر من فريق كان أبرزها الهلال موسم 2011 وحقق مع الزعيم وصافة الدوري بفارق نقطتين عن النصر البطل، لتتم إقالته.

وعمل الجابر مدرباً مساعداً في نادي أوكسير الفرنسي، وعيّن مديراً لفريق لعربي القطري، واختار الأوروغوياني دانيال كارينيو مدرب النصر السابق لتولي المهمة الفنية للفريق.

وعاد الجابر مجدداً للعمل الفني وتولي تدريب فريق الوحدة الإماراتي واستمر مع أصحاب السعادة 3 أشهر قبل أن يصدر القرار بإنهاء التعاقد بالتراضي، ومن ثم عُين مديراً فنياً للفريق الأول لنادي الشباب، وأُقيل لسوء النتائج.







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