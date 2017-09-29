وجه_الخير_يتكفل_بعلاج_مدني : شكرا أمير الإنسانية

المواطن ـ محمد سلام

وجه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بعلاج الخبير الرياضي الدكتور مدني رحيمي، عضو اللجنة الفنية لتطوير كرة القدم السعودية، وعلاجه في أحد المستشفيات المتخصصة بمدينة جدة، وذلك بعد تعرضه لجلطة منذ أيام.

واستقبل الشارع الرياضي توجيه ولي العهد بسعادة كبيرة، حيث قدم الرياضيون شكرهم وتقديرهم إلى “وجه الخير” على هذه البادرة الإنسانية، مؤكدين أنها تعكس اهتمام القيادة بالرياضة، وعدم نسيان الرموز.

ورصدت صحيفة “المواطن” أبرز تعليقات الرياضيين بعد توجيه ولي العهد، وقال ركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة: “بكثير من التقدير والامتنان أشكر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لتوجيهه بنقل وعلاج د. مدني رحيمي”.

وكتب الناقد الرياضي علي الزهراني: “ولي العهد الأمين يأمر بنقل الدكتور مدني رحيمي لأحد المستشفيات المتخصصة، شكرًا لهذه البادرة الإنسانية، نسأل الله لك يا سيدي طولة العمر”، وغرد الإعلامي محمد شنوان العنزي: “اللهم اشفِ وعافِ الدكتور مدني رحيمي.. شكرًا ولي العهد.. شكرًا تركي آل الشيخ”.

وكتب الإعلامي سالم الأحمدي: “وجه الخير يتكفل بعلاج مدني.. شكرًا بحجم السماء للأمير محمد بن سلمان على تكفله بعلاج الدكتور مدني رحيمي، وجعل ما قام به في موازين حسناته”.

وقال الناقد الرياضي عدنان جستنية: “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بعلاج الخبير الرياضي الدكتور مدني رحيمي بأحد المستشفيات المتخصصة بمدينة جدة.. وجه الخير يتكفل بعلاج مدني”.

وذكر الإعلامي الرياضي رجاء الله السلمي: “سمو ولي العهد يوجه بنقل د. مدني رحيمي وعلاجه في أحد المستشفيات المتخصصة.. شكرًا لهذه اللفتة الإنسانية من الأمير الإنسان محمد بن سلمان”.

فيما أشار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل إلى أن: “في عز مشاغله بأمور الدولة وما تمر بها المنطقة، إلا أنه لم ينسَ واحدًا من الرموز الرياضية لدينا.. شكرًا محمد بن سلمان”.







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