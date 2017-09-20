وزارة الإعلام تشارك أهالي تبوك الاحتفال باليوم الوطني بهذه الفعاليات

المواطن - تبوك

يحتفل أهالي منطقة تبوك يوم السبت المقبل، بذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة، ويقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام التي تشارك بإحياء هذه المناسبة بالعديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة على مسرح المركز وفي ساحاته الخارجية.

وتهدف فعاليات اليوم الوطني التي ستقدمها الوزارة إلى إبراز اليوم الوطني في وجدان وقلوب أهالي تبوك، واستعراض إبداعات أبنائها الثقافية، للتعبير عن عميق حبهم وامتنانهم لقيادتهم الرشيدة ووطنهم، حيث ستتمثل المشاركة في إقامة العديد من المعارض الفنية والتشكيلية، ومعرض للأسر المنتجة التي ستشارك بفعاليات خاصة باليوم الوطني، إضافة إلى جدارية تتيح للزوار فرصة التعبير عن فرحتهم بهذا اليوم، ومعرض للرسم يشارك فيه الأطفال ومسابقات ترويحية للعوائل والشباب والأطفال، توزع من خلالها العديد من الجوائز والهدايا، كما ستشارك الفرق الشعبية التي ستبدع في عرض لوحات فلكلورية مختلفة وتتغنى بموروث المملكة.

ووجّهت وزارة الثقافة والإعلام دعوة عامة لأهالي المنطقة لحضور هذه المناسبة العزيزة إلى المواطنين والمواطنات والمقيمين بما في ذلك الأسر والأطفال، والاستمتاع بما سيقدم خلاله من فقرات متنوعة على مدى يومين، تُعبّر عن حب الوطن وتلبّي ذائقة الجمهور بمختلف فئاته العمرية.







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