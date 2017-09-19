وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب يبحثون أزمة قطر

المواطن - الرياض

يعقد وزراء خارجية المملكة ومصر والإمارات والبحرين، اجتماعًا تشاوريًّا في مقر البعثة الدائمة لمصر في الأمم المتحدة.

ويأتي الاجتماع الذي عُقد، صباح اليوم الثلاثاء، لبحث أزمة قطر والآليات الجديدة للتعامل معها، حيث شارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية، عادل الجبير، ونظراؤه في الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب.

ومساء أمس الاثنين، أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أنه يجب على الشعب القطري أن يكون صفًّا واحدًا للتحصن من الإرهاب.

وتابع في خطاب وجهه إلى الشعب القطري، مساء أمس الاثنين، أنه يخشى أن يوصم القطريون بالإرهاب، مشددًا على أن كله ثقة في حكمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة الدول ومحبتهم لنا.

وقال: “آمل من الأسرة الحاكمة والأعيان في قطر الاستجابة لدعوة الاجتماع الذي دعا إليه الشيخ عبدالله آل ثاني يوم أمس الأحد، فدورنا اليوم التضامن لتطهير أرضنا ومواصلة التنمية”.

وتابع: “الحكومة القطرية ارتكبت أخطاء فادحة في حق إخوانها في الخليج العربي”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :