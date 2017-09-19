وزراء خارجية الدول الأربع: مستعدون للحل السياسي مع قطر بشرط

المواطن - الرياض

أكد وزراء خارجية الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، العمل على تحقيق الأمن القومي للمنطقة العربية.

وجددوا في بيان عقب اجتماعهم في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، التأكيد على الاستعداد الدائم للحل السياسي للأزمة مع قطر على أن تلتزم قطر بتنفيذ المطالب الـ13 التي قدمتها الدول الأربع.

وشددوا على أن الدول الأربع لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، داعين قطر لعدم التدخل في شؤون أي دولة.

وفي سياق متصل، أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن اجتماع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، يهدف لأن تكف قطر عن دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وإن الاجتماع بحث ملف تدخل قطر في شؤون الدول الأخرى.

وأضاف شكري، خلال تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء اجتماع الرباعي العربي في نيويورك: “نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا من المطالب التي أطلقتها الدول الأربع بأن تكف قطر عن التدخل في شؤونها، وبالمثل فنحن في سياسة ثابتة، ولا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأشقاء أو الدول بصفة عامة، وهو مبدأ راسخ لا نحيد عنه”.

ومساء أمس الاثنين، أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أنه يجب على الشعب القطري أن يكون صفًّا واحدًا للتحصن من الإرهاب.

وتابع في خطاب وجهه إلى الشعب القطري، مساء أمس الاثنين، أنه يخشى أن يوصم القطريون بالإرهاب، مشددًا على أن كله ثقة في حكمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة الدول ومحبتهم لنا.

وقال: “آمل من الأسرة الحاكمة والأعيان في قطر الاستجابة لدعوة الاجتماع الذي دعا إليه الشيخ عبدالله آل ثاني يوم أمس الأحد، فدورنا اليوم التضامن لتطهير أرضنا ومواصلة التنمية”.

وتابع: “الحكومة القطرية ارتكبت أخطاء فادحة في حق إخوانها في الخليج العربي”.







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