وزير التعليم: تراجعنا في ترتيب التنافسية العالمي ولكن!

المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن المملكة تراجعت في ترتيب التنافسية العالمي لعام 2017 مقارنة بالعام الماضي.

وقال العيسى في تغريدة له عبر موقع توتير: في تقرير التنافسية العالمي ٢٠١٧، تراجع ترتيب المملكة درجة واحدة عن ٢٠١٦، إلا أن جميع مؤشرات التعليم الثمانية شهدت تحسناً ملحوظاً ولله الحمد.

وحلت السعودية في المرتبة الثلاثين عالميًا في التنافسية، فيما حافظت على مستواها الثالث عربيًا، وفق تقرير التنافسية العالمية الذي نشر أمس.

وللعام التاسع على التوالي، تصدرت سويسرا مؤشر التنافسية العالمية كونها أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، سابقة بذلك الولايات المتحدة وسنغافورة بفارق ضئيل.

أما دول مجموعة العشرين الأخرى في ترتيب العشر الأوائل فهي ألمانيا (5)، والمملكة المتحدة (8)، واليابان (9).

وحققت الصين أعلى مرتبة بين مجموعة دول البريكس، حيث زادت بمعدل درجة واحدة لتصل إلى المرتبة 27.

يذكر أن تقرير التنافسية العالمي هو تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

يقوم التقرير بتقييم قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة لذا فإن معيار التنافسية العالمي يقيس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد الازدهار للاقتصاد في الوقت الحالي وعلى المدى المنظور.







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