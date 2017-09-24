وزير الثقافة والإعلام يرعى حفل الوزارة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

المواطن- واس

رعى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الحفل الذي أقامته وزارة الثقافة والإعلام في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض اليوم بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة .

وخلال الحفل الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ألقى معالي وزير الثقافة والإعلام كلمة رفع في مستهلها خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة.

وقال معاليه:” تحية محبة وإجلال لهذا الوطن الشامخ .. تهنئة خاصة في يومه المجيد السابع والثمانين وفرحة كبرى تغمر قلوبنا في بلد الأمن والأمان والخير والاستقرار”.

وأضاف :” إن حلول الذكرى السابعة والثمانين في هذا اليوم المبارك مناسبة عزيزة على قلوبنا نستذكر فيها عظمة ما قام به مؤسس هذا الوطن الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – رحمه الله – وجزاه عنا خير الجزاء ، لتأسيس وطن نتعم به ، ودولة متجددة ينعم برخائها السعوديون جيلاً بعد جيل ، تحت راية الإسلام الخالدة “لا إله إلا الله محمد رسول الله ” ، ونستذكر كذلك ما قام به أبناؤه الملوك الكرام وصولاً لعهد قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين أدام الله عزهما.

وأكد معاليه أن وزارة الثقافة والإعلام ومنسوبيها سعدت وعملت بكل فخر ومحبة مع المثقفين والإعلاميين في بادرة تفاعلية تحفز شباب هذا الوطن من الموهوبين والموهوبات في ذائقتهم الفنية والإبداعية ليتنافسوا من خلال مسابقة (موهبتي للسعودية ) “.

وأضاف:” كان إعلان المسابقات للتعبير عن حب الوطن في مجالات (القصة القصيرة ، والفيلم ، والقصيدة الفصحى ، والقصيدة الشعبية ، واللوحة الفنية ، والأغنية الوطنية) ، ورصد لها جوائز مالية تزيد عن مليونين ونصف المليون ريال تشمل جميع مناطق المملكة ونشكر الرعاة.

وأوضح أن هذه المسابقات أوجدت حركة ثقافية وفنية جميلة في مناطق المملكة وكذلك من خلال الموقع الالكتروني وأبرزت جملة من مواهب أبنائنا وبناتنا الإبداعية للتعبير عن محبتهم لهذا الوطن المعطاء.

وقدم معالي الوزير العواد الشكر والتقدير لكل المشاركين الذين عبروا عن تفاعلهم بحب الوطن في جميع مناطق المملكة ، وهم يمثلون الجائزة الكبرى والفخر للجميع فالكل فاز بحب وطنه ولا يوجد خاسر.

كما شكر معاليه أعضاء اللجان والمنسقين في المناطق ومنسوبي الوزارة وخارجها الذين بذلوا جهداً سخياً في سرعة التنفيذ لإنجاح هذه الفعاليات حباً ووفاء وإخلاصاً لوطن الخير واعتزازاً وفخراً بقيادتنا الرشيدة.

وسأل معاليه الله أن يعيد علينا هذه المناسبة ووطنا في عز وشموخ ورقي في المجالات كافة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

كما دعا معاليه الله عز وجل أن يتغمد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسس وموحد وباني هذا الكيان العظيم ، بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه عنا خير الجزاء.

واشتمل الحفل، على العديد من الفقرات تنوعت بين الشعر النبطي والفصيح ، وعروض تراثية ، وأنغام وطنية ، وتكريم الشخصية الوطنية المذيع خالد اليوسف رحمه الله.

كما تخلل الحفل أوبريت بعنوان (سلمان حبيب المملكة)، وأوبريت عن سمو ولي العهد بعنوان (وجه السعد)، وتم تكريم المشاركين في مسابقة ( موهبتي للسعودية ) والرعاة.

وفي ختام الحفل شارك معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في العرضة السعودية.

وكان معاليه قد تجول في المعارض المصاحبة للحفل للفن التشكيلي، والصور الفوتوغرافية، والكاريكاتير، والخط العربي.

وعقب الحفل أدلى معالي الوزير العواد بتصريح صحفي أوضح فيه أن مسابقة ( موهبتي للسعودية ) شارك فيها الآلاف من بنات وأبناء الوطن الموهوبين في المجالات كافة ( القصة والشعر الشعبي والشعر الفصحى والفلم القصير والفنون التشكيلية والأغاني ) .

وأكد أن المسابقة لقيت صدى كبيرا لدى المواطنين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيستمر بمشيئة الله.

وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى أن تقدم مبادرات ومشاركات في مناسبة اليوم الوطني بما يعكس جانبا من النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية.







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