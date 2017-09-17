وزير العمل والتنمية الغفيص يزور الشيخ عبدالعزيز الركبان

المواطن- الرياض

زار معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية مساء امس الشيخ عبدالعزيز بن محمد الركبان في منزله بالرياض.

ورحب الشيخ الركبان بمعالي الوزير الغفيص الذي اطمأن معاليه على صحة الركبان.

واشار الوزير ان بلادنا وهي تنعم ولله الحمد بالامن والامان في ظل قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- لنؤكد تلاحم الشعب ولله الحمد مع القيادة في كل الظروف.. وابان معاليه في حديث مع الشيخ الركبان وابنائه ان صلة الرحم والتواصل الاجتماعي مع ابناء هذا الوطن الغالي امر محبب للنفس وانها سنن تميز بها قادة هذه البلاد الكريمة منذ تأسيسها وشعب الوطن الغالي الذي عرف عنه السماحة والخلق والتراحم والتواد..

وفي نهاية الزيارة قدم الشيخ عبدالعزيز الركبان شكره وتقديره على تواضع معالي الوزير وتجشمه عناء الزيارة رغم مشاغله الجسام وهي ليست غريبة على معاليه،مثمنا للوزير الغفيص ذلك ولكافة المسؤلين مثل هذه المبادرات الكريمة.

حضر الزيارة ابناء الشيخ، الاساذ خالد الموظف في شركة ارامكو والاستاذ احمد المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم جامعة الامام والعقيد فهد مساعد مير ادارة انظمة الاتصالات بمنطقة الرياض بوزاراة الداخليه والاستاذ زياد الموظف في مديرية الزراعة بالمجمعة والرائد باسم الضابط في لواء الامير سعد بن عبدالرحمن الالي كتيبة المدفعية بالحرس الوطني.







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