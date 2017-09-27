وزير النقل: سنوفر كل ما يتطلب لدعم القرار التاريخي بقيادة المرأة للسيارة

المواطن - واس

أعرب وزير النقل سليمان الحمدان عن خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على قراره باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – للذكور والإناث على حد سواء.

وقال الحمدان: إن القرار يعدُ قراراً تاريخياً ضمن سلسلة القرارات المفرّحة التي يهديها خادم الحرمين الشريفين أيَّده الله – للشعب السعودي التي أصبحت تتوالى في شتى المجالات التي تهمّ الوطن والمواطنين رجالا ونساء، حيث يصبّ هذا القرار في دعم وتمكين المرأة السعودية ومنحها فرصة أكبر للمشاركة الفاعلة في تنمية المملكة والتواجد على خارطة المستقبل التي نحلق لها عبر رؤية المملكة 2030، التي وصف طموحاتنا فيها مهندسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، حينما “وصف طموحاتنا بأنه لا يحدّها إلا السماء”، وبالتأكيد المرأة السعودية مع عضيدها الرجل تعد عنصراً فاعلاً في المضي بالوطن قدماً إلى فضاء المستقبل المشرق الواعد لوطننا الغالي.

وأكد وزير النقل أنّ منظومة النقل وعبر جميع قطاعاتها ستقف جنباً إلى جنب مع اللجنة العليا المشكلة بالأمر السامي لإنفاذ هذا الأمر الكريم، وستقوم بتوفير كل ما يتطلب منها لدعم تنفيذ هذا القرار عبر جميع اختصاصاتها ذات العلاقة بالطرق أو أنظمة النقل، تحقيقًا لتطلعات القيادة لتكون الوزارة مشاركًا ومساهمًا أساسيًا في نهضة وطننا.

واختتم الحمدان حديثه بالابتهال إلى المولى العلي الكريم بأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يديم على مملكتنا الغالية أمنها ورخاءها وازدهارها.







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