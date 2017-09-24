وسط جهود أمنية .. لقطات من احتفالات عسير باليوم الوطني

المواطن - سعيد مشهور - أبها

وثقت عدسة “المواطن” مساء أمس من مدينة ابها تدفق المواطنين والمقيمين للاحتفال باليوم الوطني ٨٧ للمملكة العربية السعودية.

وحمل المواطنون الاعلام السعودية وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتوشحت السيارات بالاعلام الخضراء ، فيما أقيمت العديد من الفعاليات والاحتفالات الوطنية في كل من المكتبة العامة وساحة المفتاحة وشارع الفن وحديقة ملهمتي ، حيث غطى اللون الاخضر جميع الواجهات والسيارات .

وبرز اثناء الاحتفالات المنظمة الدور الامني البارز لجميع الجهات الامنية المختلفة و التي كان لها الدور الكبير رغم كثافة المحتفلين في جميع المواقع والساحات والذين خرجوا للتعبير عن حب الوطن في رعاية أمنية متكاملة .







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