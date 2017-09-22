وصول 623.368 حاجًا إلى المدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج هذا العام 623.368 حاجًا وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن 27.733 حاجًا قدموا للمدينة المنورة يوم أمس، فيما غادرها في اليوم ذاته 29.985 حاجًا متوجهين إلى بلدانهم، في حين بلغ إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج 363.122 حاجًا، مبينة أن أكثر جنسية موجودة في المدينة المنورة الجنسية الإندنونيسية وعددهم 61.499 حاجًا، بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 260.166 حاجًا مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 158.553 حاجًا، بحسب وكالة “واس”.







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