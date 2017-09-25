وظائف أكاديمية شاغرة للنساء بكلية العلوم بجامعة المؤسس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز فرع الفيصلية توفر وظائف (محاضرات)، والمخصصة لقسم الكيمياء تخصص كيمياء طالبات عدد (1)، ولقسم الفيزياء تخصص فيزياء طالبات عدد (1)، ولقسم الإحصاء تخصص إحصاء طالبات عدد (1)، ولقسم علوم الأحياء تخصص علوم أحياء طالبات عدد (3)، ولقسم الكيمياء الحيوية تخصص كيمياء حيوية طالبات عدد (1).

كما أعلنت الكلية توفر وظائف (معيدات)، والمخصصة لقسم الكيمياء تخصص كيمياء طالبات عدد (2)، ولقسم الفيزياء تخصص فيزياء طالبات عدد (2)، ولقسم الرياضيات تخصص رياضيات طالبات عدد (2)، ولقسم الإحصاء تخصص إحصاء طالبات عدد (2)، ولقسم علوم الأحياء تخصص علوم أحياء طالبات عدد (3)، ولقسم الكيمياء الحيوية تخصص كيمياء حيوية طالبات عدد (1)، للعام الدراسي 1438/ 1439هـ، حسب الشروط التالية:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية (البكالوريوس للمعيدة) و (الماجستير للمحاضرة) في التخصصات المذكورة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس أو في الماجستير عن جيد جدًا.

4- أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدمة للمعيدة عن 30 سنة / والمحاضرة عن 35 سنة.

6- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة التوفل، أو STEP أو IELTS .

وأوضحت الجامعة أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة التخرج للبكالوريوس والماجستير وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازتها إن وجدت إلى مكتب السكرتارية لكل قسم في مبنى رقم (05)، على العناوين التالية:

– لقسم الكيمياء غرفة رقم (306-2-A) أو على العنوان البريدي (sfg.chem@kau.edu.sa).

– لقسم الفيزياء غرفة رقم (309-2-B) أو على العنوان البريدي (sfg.phys@kau.edu.sa).

– لقسم الرياضيات غرفة رقم (309-2-D) أو على العنوان البريدي (SFG.MATH@kau.edu.sa).

– لقسم الإحصاء غرفة رقم (104-A) أو على العنوان البريدي (sfg.stat@kau.edu.sa).

– لقسم علوم الأحياء غرفة رقم (206-2-D) أو على العنوان البريدي (sfg.biol@kau.edu.sa).

– لقسم الكيمياء الحيوية غرفة رقم (206-1-A) أو على العنوان البريدي (sfg.bioch@kau.edu.sa).

وذلك اعتبارًا من تاريخ 5 /1 /1439هـ إلى تاريخ 29 /1 /1439هـ، خلال الدوام الرسمي.







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