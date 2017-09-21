وظائف إدارية جديدة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”- عبر موقعها الإلكتروني- وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأبرزت الكلية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الشؤون القانونية والامتثال: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، ويفضل درجة الماجستير أو أعلى في تخصص القانون.

– مدير/ أمين المكتبة: درجة البكالوريوس في تخصص تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)







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