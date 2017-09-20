وظائف إدارية جديدة شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسجل مساعد: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– رئيس المواهب الأكاديمية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي تطوير أكاديمي: الدرجة الجامعية في تخصص العلوم، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2017م.

وقالت الجامعة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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