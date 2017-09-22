وظائف إدارية شاغرة لدى جمعية حياة بالمدينة المنورة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جمعية حياة الخيرية للخدمات الطبية والصحية التطوعية وعلاج المرضى بمنطقة المدينة المنورة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “مدير موارد بشرية، ومدير تنمية موارد مالية”.

وأبرزت الجمعية أن ذلك وفق الشروط التالية:

– مؤهل جامعي.

– خبرة (5) سنوات في نفس التخصص.

– تحمل ضغوط العمل.

– مهارة في إدارة فرق العمل.

– مهارة في التخطيط والتنظيم.

وبينت الجمعية، أن مميزات الوظائف هي:

– رواتب منافسة.

– بيئة إبداعية.

– علاوة سنوية.

– تدريب وتطوير.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (hr.jops@hayat.org.sa)، والتقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 14 محرم 1439هـ.







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