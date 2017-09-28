وظائف إدارية شاغرة لدى جمعية طوى الخيرية في مكة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جمعية طوى الخيرية بمكة المكرمة عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، وذلك للعمل بمقر الجمعية بمنطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الجمعية أن ذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- مدير تنفيذي: شهادة بكالوريوس، خبرة في إدارة الجهات الخيرية (سنتين على الأقل)، الإلمام باستخدام الحاسب الآلي، اجتياز المقابلة الشخصية.

2- مسؤول علاقات وإعلام: شهادة الثانوية العامة على الأقل، الإلمام بعمل العلاقات والإعلام، خبرة في نفس المجال (سنتين على الأقل).

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين بالتقديم ومن يجد في نفسه القدرة والكفاءة لشغل هذه الوظائف، إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (towaa.charity@gmail.com).







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