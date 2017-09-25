وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية المراعي للألبان -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مدير العلامة التجارية”، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 سبتمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي (هنا).







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