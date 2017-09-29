وظائف إدارية شاغرة لدى شركة زين للاتصالات بالدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي مبيعات الشرق والشمال.

– تنفيذي أول مبيعات الشرق والشمال.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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