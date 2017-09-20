وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سماءات في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سماءات لخدمات الإعلام والتسويق الرقمي وتقنية المعلومات بالرياض توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، وذلك للعمل في فروع الشركة بالمدن الكبرى بالمملكة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي خطط تسويقية.

– أخصائي خطط إعلامية.

– مدير مشروع.

– كاتب محتوى.

– Copywriter – English .

– أخصائي تقارير إعلامية.

– سكرتير إداري.

وأوضحت الشركة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان الرسالة، وذلك على البريد الإلكتروني التالي: (jobs@smaat.co)، علما بأن آخر موعد للتقديم بتاريخ 28 سبتمبر 2017م.







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