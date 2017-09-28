وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيمينس في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة بالعاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التركيبات والتكليف – مشروع مترو الرياض: الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها.

– مدير العقود – مشروع مترو الرياض: الدرجة الجامعية في تخصصات: (المسح الكمي، الهندسة، أو القانون).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2017م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)







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