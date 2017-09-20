وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس فأدنى بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف الخدمات المشتركة: درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

– أخصائي تكنولوجيا توصيف المخلفات: شهادة التقنية في مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)







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