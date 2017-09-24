وظائف إدارية شاغرة لدى شركة كفاءات بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة “كفاءات” لخدمات الموارد البشرية والتدريب والتطوير والاستشارات الإدارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس فأدنى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير عروض الأسعار (وظيفتين).

– مدير الأمن الإلكتروني.

– منسق المشروع.

– موظف مركز الاتصال.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً اضغط (هنا).







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