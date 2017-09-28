وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل في جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “طيران أديل”، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال بعدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مراقبة الطاقم.

– مدير السلامة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا)







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