وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الزامل في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة الزامل القابضة- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والجبيل”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي اكتساب المواهب (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

– مدير المبيعات (الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي موارد بشرية (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2017م.

ولفتت المجموعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ فضلًا اضغط (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :