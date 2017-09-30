وظائف إدارية شاغرة للنساء لدى مؤسسة إيزي واي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مؤسسة إيزي واي “EasyWaySa” لتقنية المعلومات وخدمات التوظيف عن بُعد عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، وذلك للعمل عن بعد (العمل من المنزل).

وأبرزت المؤسسة، أن ذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- محاسبة عن بعد (العمل من المنزل):

– سعودية الجنسية.

– شهادة جامعية في المحاسبة.

– خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال المحاسبة.

– توفر كمبيوتر شخصي، انترنت عالي السرعة، جهاز جوال ذكي إضافي.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثا وكتابة.

2- متخصصة موارد بشرية عن بعد (العمل من المنزل):

– سعودية الجنسية.

– شهادة جامعية في إدارة الموارد البشرية.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الموارد البشرية.

– توفر كمبيوتر شخصي، انترنت عالي السرعة، جهاز جوال ذكي إضافي.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثا وكتابة.

وأوضحت المؤسسة، أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية وكتابة مسمى الوظيفة في عنوان الرسالة على البريد الإلكتروني التالي: (info@easywaysa.com).







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