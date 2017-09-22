وظائف إدراية شاغرة لدى شركة الواحات في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الواحات للتجارة والصناعة والمقاولات بمدينة الرياض عن توفر عدد (4) وظائف إدراية شاغرة بمسمى “استشاري مبيعات”، وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت أن ذلك وفق الشروط والمميزات التالية:

– شهادة جامعية في تخصص إدارة أعمال أو ما يعادلها.

– خبرة عملية في المبيعات والتسويق لا تقل عن (5) سنوات.

– المميزات: (بدل سكن – بدل مواصلات – تأمين طبي مع أفراد الأسرة).

وأوضحت الشركة، أن الراغبين بالتقديم إرسال اليرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (info@wahat.com.sa) .







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