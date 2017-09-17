وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين بمركز جدة للتوحد

وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين بمركز جدة للتوحد

2017/09/17
الساعة 10:50 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلن مركز جدة للتوحد التابع لجمعية الفيصلية الخيرية بمحافظة جدة، عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– معلم/ معلمة توحد:

  • سعودي/ سعودية الجنسية.
  • ألا يقل العمر عن 24 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
  • بكالوريوس في التربية الخاصة تخصص توحد.
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي.
  • خبرة في مجال العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • القدرة على التعامل مع الفئات الخاصة.

– مسؤولة تقنية معلومات:

  • أن تكون سعودية الجنسية.
  • شهادة البكالوريوس في تقنية المعلومات بحد أدنى.
  • خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– مسؤولة شبكات التواصل الاجتماعي وتصاميم الجرافيك:

  • أن تكون سعودية الجنسية.
  • شهادة البكالوريوس في مجال الجرافيك ديزاين.
  • خبرة في استخدام برامج الفوتوشوب، إن ديزاين، إيليستريتور باحترافية.
  • خبرة في التصاميم والرسومات.
  • حس الإبداع والابتكار.

– معلم/ معلمة تربية بدنية:

  • بكالوريوس أو ماجستير في التربية البدنية.
  • خبرة في مجال العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • القدرة على التعامل مع الفئات الخاصة.

– أخصائي/ أخصائية علاج سمع ونطق:

  • بكالوريوس في علم السمع والنطق.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
  • الأولوية لمن لديه خبرة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

– مشرفة تربية فنية:

  • بكالوريوس في الفنون/ الاقتصاد المنزلي.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
  • الأولوية لمن لديه خبرة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • سعودية الجنسية.

– مشرفة صيانة ونظافة:

  • أن تكون سعودية الجنسية.
  • دبلوم فني مناسب أو شهادة الثانوية العامة أو خبرة في مجال العمل.
  • خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين.
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي.
  • القدرة على تحمل ضغط العمل.

– عاملة نظافة:

  • أن تكون سعودية الجنسية.
  • أن تكون حاصلة على الشهادة الابتدائية كحد أدنى أو لديها خبرة في مجال العمل.
  • القدرة على تحمل ضغط العمل.

– حارس:

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • أن يكون حاصلًا على الشهادة الابتدائية كحد أدنى أو لديه خبرة في مجال العمل.
  • خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين.
  • القدرة على تحمل ضغط العمل.
  • حراسة الموقع خلال (24 ساعة) بما في ذلك أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

وأوضح المركز، أن على الراغبين والراغبات بالتسجيل التواصل على البريد الإلكتروني التالي: (info@jacenter.org).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا اضغط (هنا)

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