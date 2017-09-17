وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين بمركز جدة للتوحد

المواطن - خالد الأحمد
أعلن مركز جدة للتوحد التابع لجمعية الفيصلية الخيرية بمحافظة جدة، عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:
– معلم/ معلمة توحد:
- سعودي/ سعودية الجنسية.
- ألا يقل العمر عن 24 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
- بكالوريوس في التربية الخاصة تخصص توحد.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- خبرة في مجال العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
- القدرة على التعامل مع الفئات الخاصة.
– مسؤولة تقنية معلومات:
- أن تكون سعودية الجنسية.
- شهادة البكالوريوس في تقنية المعلومات بحد أدنى.
- خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
– مسؤولة شبكات التواصل الاجتماعي وتصاميم الجرافيك:
- أن تكون سعودية الجنسية.
- شهادة البكالوريوس في مجال الجرافيك ديزاين.
- خبرة في استخدام برامج الفوتوشوب، إن ديزاين، إيليستريتور باحترافية.
- خبرة في التصاميم والرسومات.
- حس الإبداع والابتكار.
– معلم/ معلمة تربية بدنية:
- بكالوريوس أو ماجستير في التربية البدنية.
- خبرة في مجال العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
- القدرة على التعامل مع الفئات الخاصة.
– أخصائي/ أخصائية علاج سمع ونطق:
- بكالوريوس في علم السمع والنطق.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- الأولوية لمن لديه خبرة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
– مشرفة تربية فنية:
- بكالوريوس في الفنون/ الاقتصاد المنزلي.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- الأولوية لمن لديه خبرة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
- سعودية الجنسية.
– مشرفة صيانة ونظافة:
- أن تكون سعودية الجنسية.
- دبلوم فني مناسب أو شهادة الثانوية العامة أو خبرة في مجال العمل.
- خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- القدرة على تحمل ضغط العمل.
– عاملة نظافة:
- أن تكون سعودية الجنسية.
- أن تكون حاصلة على الشهادة الابتدائية كحد أدنى أو لديها خبرة في مجال العمل.
- القدرة على تحمل ضغط العمل.
– حارس:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلًا على الشهادة الابتدائية كحد أدنى أو لديه خبرة في مجال العمل.
- خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين.
- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- حراسة الموقع خلال (24 ساعة) بما في ذلك أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.
وأوضح المركز، أن على الراغبين والراغبات بالتسجيل التواصل على البريد الإلكتروني التالي: (info@jacenter.org).
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا اضغط (هنا)