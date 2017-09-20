وظائف جديدة شاغرة بفروع الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، بشرط وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل في فروع الشركة المنتشرة بمناطق المملكة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو ما يعادلها.

– مندوب مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 30 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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