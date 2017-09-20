وظائف جديدة شاغرة لدى الشركة الشرقية للاستقدام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الشرقية للاستقدام – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإداريّة شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الموثوقية التقنية.

– مهندس إنتاج.

– أخصائي تخطيط الأعمال.

– محلل تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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