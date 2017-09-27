وظائف جديدة شاغرة لدى سيمينس في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات التقنية ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة بالعاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف الموقع والمستودع – مشروع مترو الرياض: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

– مدير مستودع ورشة المعدات – مشروع مترو الرياض: الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الميكانيكية).

– مدير الاختبار والتشغيل بالخط الأول – مشروع مترو الرياض: الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الميكانيكية).

– مسؤول الفواتير – مشروع مترو الرياض: الدرجة الجامعية في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

– مهندس حقل مستودع – مشروع مترو الرياض: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مدير دعم تركيب المشروع – مشروع مترو الرياض: الدرجة الجامعية في الهندسة، أو الكلية التقنية، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2017م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)







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