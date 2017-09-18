وظائف جديدة شاغرة لدى شركة سيمينس بالرياض وجدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أول مبيعات- المنطقة الوسطى (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

– رئيس تطوير الأعمال- إدارة الطاقة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، ويفضل درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– مهندس أول مبيعات- المنطقة الغربية (جدة): درجة البكالوريوس في الهندسة، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)







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