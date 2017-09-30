وظائف جديدة شاغرة لدى فنادق هيلتون في الخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس فأدنى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في محافظة الخبر.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– تنفيذي مبيعات.

– موظف خدمة عملاء.

– موظف خدمة الغسيل.

– موظف خدمات المطعم.

– موظف خدمة الغرف.

– موظف خدمات الضيوف.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 سبتمبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)







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