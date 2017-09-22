وظائف جديدة شاغرة لدى فنادق هيلتون في جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم والثانوية العامة فأدنى بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في محافظة جدة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف مغسلة.

– مسؤول ضيافة.

– موظف استقبال.

– مسؤول خدمة الضيوف.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :