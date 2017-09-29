وظائف جديدة شاغرة للجنسين لدى شركة الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي وسائل الإعلام (للنساء): درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (التسويق، التسويق الرقمي، الاتصال الجماهير).

– مهني تحليل الأعمال: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي صلة.

– مشرف المشروع العام: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– مهني المشروع العام: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محلل أول تخطيط القوى العاملة: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو مجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتّى تاريخ 14 أكتوبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط: (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :