وظائف جديدة شاغرة للرجال لدى الاتصالات السعودية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– المشرف القانوني: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (القانون، أو إدارة الأعمال).

– خبير تخطيط الشبكة: الدرجة الجامعية في تخصص ذي صلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 سبتمبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط: (هنا).







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