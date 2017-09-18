وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع الوطنية بالرياض والدمام

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، والدمام”.

وأوضحت الشركة أن ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

– كيميائي مختبر (الرياض): شهادة الدبلوم العالي كحد أدنى في تخصص الكيمياء.

– ممثل مبيعات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة.

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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