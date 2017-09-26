وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية بالدمام وينبع

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من “الدمام، وينبع”.

وأوضحت الشركة أن ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

– مهندس مشروع (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الكيميائية، والميكانيكية، والكهربائية، والإلكترونيات).

– شريك أعمال ثالث- الموارد البشرية (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الصناعية، الإدارة)، أو المجالات ذات الصلة.

– مشغل (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصصات (الكيميائية، الميكانيكية، الكهربائية، إلكترونيات).

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا )







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