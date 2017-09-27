وظائف شاغرة لدى شركة بي إيه إي سيستمز

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة “BAE SYSTEMS” المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس فأدنى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس إدارة البيانات.
– مهندس إدارة بيانات الخدمة.
– منسق دعم العمليات.
– مدرب/ فني دعم.
– مشرف ميكانيكي.
– مشرف خلية التدريب.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2017م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)