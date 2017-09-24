وظائف شاغرة لدى شركة عبدالله فؤاد في الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عبدالله فؤاد القابضة بالدمام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مهندس أول خدمات الطاقة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).







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