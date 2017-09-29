وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في الرياض وتبوك

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف تعليمية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني صيانة الطائرات (تبوك).

– مدرس اللغة الإنجليزية- أكاديمية الملك فيصل الجوية (الرياض).

– مهندس صيانة ومراقبة الحركة الجوية (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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