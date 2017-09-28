وظائف شاغرة لدى مجموعة باسمح بجدة وخميس مشيط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من محافظتي جدة وخميس مشيط.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير النقل (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– مشرف مبيعات (خميس مشيط): درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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