وظائف شاغرة للجنسين لدى البنك الأول في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الهولندي “البنك الأول”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، لحمَلة شهادات الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأبرز البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس الفريق- الخدمات المالية الشخصية (للجنسين).

– أخصائي الخدمات المصرفية عبر الهاتف (للجنسين).

– مشرف العمليات (للجنسين).

– منسق العمليات (للجنسين).

– مدير فرع (للرجال).

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا).







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