وظائف شاغرة للجنسين لدى جمعية ذوي الإعاقة بالرس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية ذوي الإعاقة “قدرة” بمحافظة الرس توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– معلمات تربية خاصة (عدد 4 وظائف): تحمل شهادة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة- مسار إعاقة عقلية، يفضل من تحمل شهادات خبرة في المجال، الأولوية لمن سبق لها التعامل مع ذوي الإعاقة.

– أخصائية علاج طبيعي: تحمل شهادة جامعية في التأهيل الطبي- العلاج الطبيعي، يفضل من تحمل شهادات خبرة في المجال، الأولوية لمن سبق لها التعامل مع ذوي الإعاقة.

– مستخدمات (عدد 3 وظائف): تحمل شهادة الكفاءة المتوسطة، يفضل من تحمل شهادات خبرة في المجال، الأولوية لمن سبق لها التعامل مع ذوي الإعاقة.

– (سائق / حارس): يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ويتجاوز عمره (40) عامًا، وأن يكون سجله خاليًا من أي قضايا سلوكية أو أخلاقية.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (reaaihalrass@gmail.com)، وللراغبين بالتقديم على الوظائف الرجالية مراجعة مقر الجمعية، علمًا بأن التقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 3 محرم 1439هـ.







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