وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة نسما بجدة والخبر

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة نسما القابضة- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات المتعاقدة معها في محافظتي جدة والخبر.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول أمن المعلومات (للرجال/ الخبر).

– موظفة استقبال (وظيفتين/ جدة).

– منسق تكنولوجيا المعلومات (وظيفتين للنساء/ جدة).

– مشرف الموارد البشرية (للنساء/ جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2017م.

وقالت الشركة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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