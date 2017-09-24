وظائف شاغرة للرجال لدى مجموعة باسمح في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الرياض، وجدة، والأحساء.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول التوزيع (جدة).

– مندوب مبيعات فان (الأحساء).

– ممثل مبيعات الحسابات (جدة).

– ممثل مبيعات الحسابات (عدد 4 وظائف / الرياض).

– مندوب مبيعات جملة (وظيفتين / جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15/ 10/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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