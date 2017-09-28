وظائف شاغرة للمعيدين والمعيدات لدى جامعة المؤسس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز توفر وظيفة معيد لقسم علم النفس في تخصص علم النفس طلاب عدد (1) للعام الدراسي 1438 /1439هـ، حسب الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصص علم النفس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًا.

4- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

6- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أو IELTS .

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم علم النفس – كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمبنى رقم (112)، غرفة رقم (404)، أو على البريد الإلكتروني: (zmelyani@hotmail.com)، وذلك من تاريخ 19 /1 /1439هـ وحتى 19 /2 /1439هـ.

كما أعلنت الكلية بفرع الفيصلية توفر وظيفة معيدة لقسم اللغات الأوروبية في تخصص لغة فرنسية طالبات عدد (1) للعام الدراسي 1438 /1439 هـ، حسب الشروط التالية:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص لغة فرنسية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدًا.

4- أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدمة عن (30) سنة.

6- أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أو IELTS .

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي تم اجتيازها إن وجدت إلى مكتب (80192 – 80362) بمبنى رقم (D)، غرفة رقم (102)، أو على العنوان البريدي ص.ب 55003 جدة 21523 أو على البريد الإلكتروني: (elsg.end@kau.edu.sa)، وذلك من تاريخ 18 /1 /1439هـ وحتى 18 /2 /1439هـ.







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