وظائف صحية جديدة شاغرة لدى مراكز أرامكو الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي- عبر موقعه الإلكتروني- توفر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أنّ الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– مستشار تعزيز الصحة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو العلوم الصحية ذات الصلة).

– ممرض أول – غرفة العمليات: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم العالي في تخصص التمريض.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2017م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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