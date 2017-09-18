وظائف صحية شاغرة جديدة في مدينة الملك فهد الطبية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري متخصص في التخدير: درجة الدكتوراه في تخصص التخدير.

– استشاري متخصص في أمراض الرئة: درجة الدكتوراه في تخصص أمراض الرئة، أو ما يعادلها.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)







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